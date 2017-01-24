14:50 24.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Антимонопольный комитет оштрафовал "Борисполь" почти на 13 млн грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал международный аэропорт "Борисполь" почти на 13 миллионов гривен. 

Антимонопольный комитет оштрафовал

Об этом государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская написала на своей странице в Facebook.

"Закончили слушание дела относительно злоупотребления ГП "МА "Борисполь" монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта. Наложили на ГП "МА "Борисполь" штраф в размере 12780354 грн", - написала Загребельская.

Согласно ее словам, "Борисполь" обвинили в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории аэропорта, а также в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

Также аэропорт обязали до 1 марта 2017 года привести плату за пользование инфраструктурой аэропорта до экономически обоснованного уровня, а также разграничить счета на деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность и счета на оказание услуг по наземному обслуживанию.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в "Борисполе" не осуществились должным образом рейсы в Лондон и Амстердам. В частности, нарушение вылетов произошло из-за непогоды.


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