02:00 23.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине грузовик врезался в автобус, четыре человека травмированы

В Ровенской области в воскресенье утром, 22 января, грузовой автомобиль врезался в рейсовый автобус "Богдан", следовавший по маршруту "Дубно - Луцк".

На Ровенщине грузовик врезался в автобус, четыре человека травмированы

В результате аварии пострадало четверо пассажиров автобуса. Спасателям пришлось освобождать из деформированного "Богдан" раненных людей.

Как сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на трассе "Доманово-Ковель-Теребляче" в районе села Маслянка Млыновского района.

Для освобождение пассажиров спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент, поскольку людей зажало в транспортном средстве. Всех пострадавших медики увезли в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, джип Subaru Tribeca врезался в троллейбус на одной из центральных улиц Ровно Театральной. От удара пострадала 35-летняя пассажирка внедорожника, которую забрали в больницу.


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