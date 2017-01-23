На Ровенщине грузовик врезался в автобус, четыре человека травмированы

В результате аварии пострадало четверо пассажиров автобуса. Спасателям пришлось освобождать из деформированного "Богдан" раненных людей.

Как сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на трассе "Доманово-Ковель-Теребляче" в районе села Маслянка Млыновского района.

Для освобождение пассажиров спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент, поскольку людей зажало в транспортном средстве. Всех пострадавших медики увезли в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, джип Subaru Tribeca врезался в троллейбус на одной из центральных улиц Ровно Театральной. От удара пострадала 35-летняя пассажирка внедорожника, которую забрали в больницу.