20:32 22.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В российских горах сошла лавина, погибли туристы

В Мурманской области в районе горы Вудьяврчорр в воскресенье, 22 января, сошла снежная лавина.

В российских горах сошла лавина, погибли туристы

В результате инцидента погибли двое туристов. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по области, сход лавины произошел в районе скального ущелья южного склона горы.

На этот момент там на снегоходах каталось 11 туристов из Архангельска. Двое из них погибли, остальные члены туристической группы не пострадали, - пояснили в пресс-службе. В ведомства также отметили, что сейчас устанавливаются личности погибших, а на место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате схода лавины в итальянском городе Фариндола 18 января снегом накрыло отель Rigopiano, что привело к гибели по меньшей мере пяти человек. Еще 24 человека числятся пропавшими без вести.


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