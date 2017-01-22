В российских горах сошла лавина, погибли туристы

В результате инцидента погибли двое туристов. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по области, сход лавины произошел в районе скального ущелья южного склона горы.

На этот момент там на снегоходах каталось 11 туристов из Архангельска. Двое из них погибли, остальные члены туристической группы не пострадали, - пояснили в пресс-службе. В ведомства также отметили, что сейчас устанавливаются личности погибших, а на место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате схода лавины в итальянском городе Фариндола 18 января снегом накрыло отель Rigopiano, что привело к гибели по меньшей мере пяти человек. Еще 24 человека числятся пропавшими без вести.