В Москве не смогли взлететь около 40 самолетов

Ныне отменены около 40 из них. В основном, такое нововведение касается воздушной гавани в Шереметьево. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписание".

В Домодедово отменены 7 рейсов, еще 5 задержаны. В Шереметьево, тем временем, не осуществятся 30 рейсов, еще 7 пройдут с опозданием.

Напомним, что в жителей и гостей Москвы предупредили о сильном снегопаде.

Как сообщал "УРА-Информ", в воскресенье 22 января в украинской столице будет ясная, солнечная, однако морозная погода. В этот день, по ожиданиям синоптиков, осадков не предвидится.