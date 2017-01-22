18:57 22.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Японии горит нефтеперерабатывающий завод - ФОТО

В японском городе Оита префектуры Вакаяма горит нефтеперерабатывающий завод.

В Японии горит нефтеперерабатывающий завод - ФОТО

Как сообщает местное издание NHK крупный пожар случился на заводе около четырех часов дня по местному времени. По предварительным данным воспламенился контейнер со смазочными материалами.

Сейчас на месте происшествия работают десять единиц пожарной техники. Полиция пока не может точно назвать причину аварии, а также не известно пока количество пострадавших. Вместе с тем власти города издали указ об эвакуации 1281 домашнего хозяйства и 2986 людей, проживающих вблизи завода.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии на энергоблок АЭС "Такахама" упал строительный кран, который используется в ремонтных работах на станции, упал от сильного ветра.


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