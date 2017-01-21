15:45 21.01.2017 | Происшествия | Новости
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В результате пожара в ночном клубе в Бухаресте пострадал 41 человек

41 человек пострадал в результате пожара в ночном клубе Bamboo в Бухаресте.
 

 

В результате пожара в ночном клубе в Бухаресте пострадал 41 человек

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, пожар в клубе произошел рано утром в субботу. В свою очередь, огонь быстро распространился на все здание. 

"На место происшествия прибыли более 20 пожарных бригад. Не смотря на это, пожарным удалось потушить огонь только около 8 утра", - говорится в сообщении.

В результате инцидента в больницы попал 41 человек. У большинства людей ожоги, переохлаждение, отравление угарным газом. Кроме того, двое человек получили переломы, они были вынуждены выпрыгивали из окон горящего здания.

На данный момент продолжается расследование причин пожара. Среди причин СМИ называют курение внутри клуба.

Также в мэрии Бухареста утверждают, что владельцы клуба неоднократно подавали неполный перечень документов для лицензии, за что получали штрафы. Отмечается, что власть в ближайшее время намерена закрыть клуб.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", в центре столицы произошл возгорание ресторана крымско-татарской кухни "Мусафир".


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