В Херсонской области на пожаре частного дома погибли 3 человека

Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, на место происшествия прибыло пожарно-спасательное отделение 4-й ГПСЧ по охране Великоалександровского района.

"В ходе ликвидации пожара в одной из комнат обнаружены трое погибших: хозяин и двое мужчин. Пожар локализован в 9:00 и ликвидирован в 9:35", - говорится в сообщении.

Кроме того, к ликвидации пожара были привлечены 1 единица техники и 8 спасателей. В свою очередь, пожар мог возникнуть из-за неисправности печного отопления, поскольку очаг горения находился у печки. На данный момент причина пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", недавно в столице горела многоэтажка.