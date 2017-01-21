19:13 21.01.2017 | Происшествия | Новости
100158397:labazovych

Тысячи людей в Вашингтоне вышли на женский марш против Трампа

В первый день работы нового президента США Дональда Трампа в Вашингтоне тысячи людей вышли на женский марш протеста против Трампа. 
 

Тысячи людей в Вашингтоне вышли на женский марш против Трампа

Об этом сообщается на странице "Марш женщин на Вашингтон" в Twitter.

Отмечается, что активисты опасаются за соблюдение своих прав при администрации 45 президента США. В свою очередь, организаторы в Вашингтоне заявили, что ожидают до 200 тыс. участников. 

Также известно, что массовые марши, кроме Вашингтона, ожидаются в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе. Более того, тысячи женщин выходят на улицы мировых столиц с акциями протеста против Трампа.

Кроме того, марши пройдут по всему миру, в частности в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в ходе акций протеста проти инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне активисты подожгли, а также забросали кирпичами некоторые здания города. 


Читайте также:

  • Украинский "Щедрик" прозвучал в Вашингтон на рождественском концерте в Белом доме в исполнении украинских музыкантов.

  • Инициатор акции, известная фотожурналист Виктория Ивлева: «Я понимаю, что мы ничего не можем — мы слишком слабы, ничтожны, и с нами никто не считается. Но я думаю, что для людей, живущих на Украине очень важно знать, что в России есть кто-то еще, какие-то другие люди, которые с ними, которые их любят, которые на самом деле считают их братцами родными». «И вот эта глупая, необоснованная угроза войны с Украиной любого из нас каким-то образом парализовала, и нам оставалось только обратиться таким символическим жестом к тем , от кого что-то зависит, и в этом был такой сакральный смысл, потому что если мы выпускаем птицу в небо, мы чего-то лишаемся. Но раз уж птицы улетели, то мы принесли такую сакральную жертву», — объяснил другой участник акции, художник Виктор Рибас. В акции принимали около 250 человек. Всего, за последние дни в Москве полиция задержала более 400 участников несанкционированных антивоенных акций.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив