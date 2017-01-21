Тысячи людей в Вашингтоне вышли на женский марш против Трампа

Об этом сообщается на странице "Марш женщин на Вашингтон" в Twitter.

Отмечается, что активисты опасаются за соблюдение своих прав при администрации 45 президента США. В свою очередь, организаторы в Вашингтоне заявили, что ожидают до 200 тыс. участников.

Также известно, что массовые марши, кроме Вашингтона, ожидаются в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе. Более того, тысячи женщин выходят на улицы мировых столиц с акциями протеста против Трампа.

Кроме того, марши пройдут по всему миру, в частности в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в ходе акций протеста проти инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне активисты подожгли, а также забросали кирпичами некоторые здания города.