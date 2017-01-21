Торнадо в Миссисипи унес жизни четырех человек

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, наибольший удар торнадо нанес в четыре часа утра по местному времени. Кроме того, на странице города в Twitter сообщается, что полицейские и пожарные продолжают спасать пострадавших.

Также добавим, что дома и улицы получили серьезные повреждения.

В свою очередь, мэр города Джонни Дюпре объявил чрезвычайное положение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Венесуэле разбился самолет, погибли 16 человек.