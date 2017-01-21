Торнадо в Миссисипи унес жизни четырех человек

В Американском городе Гаттисберг в штате Миссисипи сегодня утром пронесся торнадо, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека.
Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, наибольший удар торнадо нанес в четыре часа утра по местному времени. Кроме того, на странице города в Twitter сообщается, что полицейские и пожарные продолжают спасать пострадавших.
Также добавим, что дома и улицы получили серьезные повреждения.
В свою очередь, мэр города Джонни Дюпре объявил чрезвычайное положение.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Венесуэле разбился самолет, погибли 16 человек.