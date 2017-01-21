17:33 21.01.2017 | Происшествия | Новости
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Торнадо в Миссисипи унес жизни четырех человек

В Американском городе Гаттисберг в штате Миссисипи сегодня утром пронесся торнадо, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека.

Торнадо в Миссисипи унес жизни четырех человек

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, наибольший удар торнадо нанес в четыре часа утра по местному времени. Кроме того, на странице города в Twitter сообщается, что полицейские и пожарные продолжают спасать пострадавших.

Также добавим, что дома и улицы получили серьезные повреждения.

В свою очередь, мэр города Джонни Дюпре объявил чрезвычайное положение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Венесуэле разбился самолет, погибли 16 человек


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