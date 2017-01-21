На взятке задержали сотрудницу ГФС в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, сотрудница налоговой вымогала и получила 2 тыс. долларов за фальсификацию документов при закрытии частного предприятия.

Как Сстало известно, к 42-летней сотруднице ГФС обратился представитель частного предприятия по вопросам о проведении документальной проверки и дальнейшем закрытии предприятия.

В свою очередь, женщина по своим функциональным обязанностям должна выявлять коррупционные проявления в налоговых органах. На данный момент подозреваемая задержана.

"В ходе ряда обысков у женщины изъяты банковская карточка, на которую поступила взятка, и документы о проверках предприятия", - говорится в сообщении.

Также задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины. Кроме того, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Добавим, что по решению суда подозреваемой избрана мера пресечения - домашний арест.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове полицейские "погорели" на взятке.