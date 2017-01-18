В Мали произошел взрыв в военном лагере, погибли 33 человека

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, на место происшествия прибыли машины скорой помощи и вертолеты.

"В лагере располагались солдаты правительственных войск, а также члены вооруженных повстанческих группировок. Они осуществляли патрулирование при поддержке ООН для обеспечения мира на севере страны", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в результате взрыва в Багдаде погибли 7 человек, 20 пострадали.