14:35 18.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Мали произошел взрыв в военном лагере, погибли 33 человека

В Мали в городе Гао на севере страны 33 человека погибли в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в военном лагере, многие получили ранения.
 

В Мали произошел взрыв в военном лагере, погибли 33 человека

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, на место происшествия прибыли машины скорой помощи и вертолеты.

"В лагере располагались солдаты правительственных войск, а также члены вооруженных повстанческих группировок. Они осуществляли патрулирование при поддержке ООН для обеспечения мира на севере страны", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в результате взрыва в Багдаде погибли 7 человек, 20 пострадали.


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