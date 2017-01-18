В Мали произошел взрыв в военном лагере, погибли 33 человека

В Мали в городе Гао на севере страны 33 человека погибли в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в военном лагере, многие получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, на место происшествия прибыли машины скорой помощи и вертолеты.
"В лагере располагались солдаты правительственных войск, а также члены вооруженных повстанческих группировок. Они осуществляли патрулирование при поддержке ООН для обеспечения мира на севере страны", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в результате взрыва в Багдаде погибли 7 человек, 20 пострадали.