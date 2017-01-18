Количество жертв взрыва в Мали достигло 47 человек

Среди погибших - пять террористов-смертников. Как сообщает издание Reuters, по предварительным данным еще 115 человек получили ранения.

Напомним, в Мали в городе Гао на севере страны 33 человека погибли в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в военном лагере, многие получили ранения. Позже стало известно о 40 жертвах.

Как сообщал УРА-Информ, в лагере располагались солдаты правительственных войск, а также члены вооруженных повстанческих группировок. Они осуществляли патрулирование при поддержке ООН для обеспечения мира на севере страны.