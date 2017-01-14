11:00 14.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Таиланде на авиашоу для детей разбился истребитель, есть погибший

В Таиланде в ходе авиашоу на праздновании Дня детей в городе Хатъяй провинции Сонгкхла разбился реактивный истребитель, в результате чего погиб пилот.
 

В Таиланде на авиашоу для детей разбился истребитель, есть погибший

Об этом передает Bangkok Post.

Как отмечается, истребитель разбился при выполнении неожиданного маневра.

"В результате происшествия погиб пилот боевого самолета, местный аэропорт закрыли, перенаправили и отменили несколько коммерческих рейсов", - говорится в сообщении.

Согласно словам пресс-секретаря Военно-воздушных сил Таиланда, для расследования инцидента будет создана специальная комиссия.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Таиланде перевернулся автобус с туристами, 15 человек травмированы. 


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