В Таиланде на авиашоу для детей разбился истребитель, есть погибший

В Таиланде в ходе авиашоу на праздновании Дня детей в городе Хатъяй провинции Сонгкхла разбился реактивный истребитель, в результате чего погиб пилот.
Об этом передает Bangkok Post.
Как отмечается, истребитель разбился при выполнении неожиданного маневра.
"В результате происшествия погиб пилот боевого самолета, местный аэропорт закрыли, перенаправили и отменили несколько коммерческих рейсов", - говорится в сообщении.
Согласно словам пресс-секретаря Военно-воздушных сил Таиланда, для расследования инцидента будет создана специальная комиссия.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Таиланде перевернулся автобус с туристами, 15 человек травмированы.