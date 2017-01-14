Скончался создатель латинской транскрипции китайского языка

Об этом сообщает The Paper.

Отметим, что 13 января мужчина отметил 111-летие.

Кроме того, стандарт пиньинь был утвержден в 1958 году сессией высшего законодательного органа КНР - Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП).

"С 1979 года он используется во всем мире в качестве официальной латинской транскрипции китайского языка", - говорится в сообщении.

Также добавим, что Чжоу Югуан родился 13 января 1906 года в городе Чанчжоу в провинции Цзянсу. Югуан владел несколькими иностранными языками: английским, японским и французским. Его проект пиньиня был подготовлен уже к февралю 1956 года, но два года он дорабатывал систему.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Москве прямо на улице умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.