11:46 14.01.2017 | Происшествия | Новости
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Скончался создатель латинской транскрипции китайского языка

В Китае умер создатель всемирно признанной латинской транскрипции китайского языка пиньинь Чжоу Югуан.

Скончался создатель латинской транскрипции китайского языка

Об этом сообщает The Paper.

Отметим, что 13 января мужчина отметил 111-летие. 

Кроме того, стандарт пиньинь был утвержден в 1958 году сессией высшего законодательного органа КНР - Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП). 

"С 1979 года он используется во всем мире в качестве официальной латинской транскрипции китайского языка", - говорится в сообщении.

Также добавим, что Чжоу Югуан родился 13 января 1906 года в городе Чанчжоу в провинции Цзянсу. Югуан владел несколькими иностранными языками: английским, японским и французским. Его проект пиньиня был подготовлен уже к февралю 1956 года, но два года он дорабатывал систему.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Москве прямо на улице умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.


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