ООН подозревает Асада в применении химического оружия в Сирии

Об этом передает Reuters.

Как сообщается, что по данным знакомого с ходом расследования источника, Асада, его брата и других высокопоставленных чиновников включили в список ответственных за применение химического оружия, и это решение принималось на самом высоком уровне.

В свою очередь, представители Асада уже опровергли эти обвинения и отметили, что они "не основываются на истине".

Отметим, что Асада включили в данный список на основании доказательств ООН, ОЗХО и данных разведки западных стран.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее Асад заявил о готовности провести переговоры с оппозицией в Астане.