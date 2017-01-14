ООН подозревает Асада в применении химического оружия в Сирии

Следователи Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) впервые заявили, что подозревают сирийского лидера Башара Асада в применении химического оружия.
Об этом передает Reuters.
Как сообщается, что по данным знакомого с ходом расследования источника, Асада, его брата и других высокопоставленных чиновников включили в список ответственных за применение химического оружия, и это решение принималось на самом высоком уровне.
В свою очередь, представители Асада уже опровергли эти обвинения и отметили, что они "не основываются на истине".
Отметим, что Асада включили в данный список на основании доказательств ООН, ОЗХО и данных разведки западных стран.
Как сообщал "Ура-Информ", ранее Асад заявил о готовности провести переговоры с оппозицией в Астане.