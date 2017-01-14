12:29 14.01.2017 | Происшествия | Новости
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Около 30 мирных жителей на западе Мосула погибли во время бомбардировки

Около 30 мирных жителей на западе Мосула погибли во время бомбардировки одного из районов, контролируемого террористами "Исламского государства".

Около 30 мирных жителей на западе Мосула погибли во время бомбардировки

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, три ракеты в четверг упали на район Аль-Джадида. Пока неизвестно, кто нанес авиаудар.

Кроме того, жители отметили, что авиация, вероятно, рассчитывала уничтожить одного из командиров "Исламского государства".

Напомним, что операция по освобождению Мосула от "ИГ" продолжается с октября прошлого года. В свою очередь, под контроль иракских военных вернулись около 80% восточной половины города, но запад полностью остается в руках террористов.

Также отметим, что были освобождены сразу несколько важных зданий на востоке Мосула: резиденция губернатора, совет по управлению провинцией, а также Университет Мосула.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Ираке самолеты международной коалиции, возглавляемой США, атаковали колонну бензовозов на востоке города Мосул, в результате чего погибли 15 мирных жителей.


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