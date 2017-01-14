Около 30 мирных жителей на западе Мосула погибли во время бомбардировки

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, три ракеты в четверг упали на район Аль-Джадида. Пока неизвестно, кто нанес авиаудар.

Кроме того, жители отметили, что авиация, вероятно, рассчитывала уничтожить одного из командиров "Исламского государства".

Напомним, что операция по освобождению Мосула от "ИГ" продолжается с октября прошлого года. В свою очередь, под контроль иракских военных вернулись около 80% восточной половины города, но запад полностью остается в руках террористов.

Также отметим, что были освобождены сразу несколько важных зданий на востоке Мосула: резиденция губернатора, совет по управлению провинцией, а также Университет Мосула.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Ираке самолеты международной коалиции, возглавляемой США, атаковали колонну бензовозов на востоке города Мосул, в результате чего погибли 15 мирных жителей.