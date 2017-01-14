14:45 14.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Обвал грунта произошел на набережной в Черкассах

 Черкассах на набережной, расположенной по ул.Козацкой, произошел обвал грунта.

Обвал грунта произошел на набережной в Черкассах

Об этом сообщила пресс-служба КП "Черкассыводоканал".

"Причина обвала - ненадежное укрепление, под действием влияния речной воды, которая постоянно попадала в щели и вымывала грунт, что привело к разрушению двух участков подпорной набережной стены", - говорится в сообщении.

Как отметили на предприятии, коммунальщики уже начали работы по ликвидации аварии и дополнительному укреплению стены набережной линии. 

Кроме того, на каждом аварийном участке работники водоканала установили деревянные опалубки и арматурные сетки, которые сейчас заливают бетоном.

На данный момент работы продолжаются и в ближайшее время аварийную ситуацию ликвидируют.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", девять человек погибли из-за обвала части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области.


 
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Фоторепортаж
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