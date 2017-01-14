Обвал грунта произошел на набережной в Черкассах

Об этом сообщила пресс-служба КП "Черкассыводоканал".

"Причина обвала - ненадежное укрепление, под действием влияния речной воды, которая постоянно попадала в щели и вымывала грунт, что привело к разрушению двух участков подпорной набережной стены", - говорится в сообщении.

Как отметили на предприятии, коммунальщики уже начали работы по ликвидации аварии и дополнительному укреплению стены набережной линии.

Кроме того, на каждом аварийном участке работники водоканала установили деревянные опалубки и арматурные сетки, которые сейчас заливают бетоном.

На данный момент работы продолжаются и в ближайшее время аварийную ситуацию ликвидируют.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", девять человек погибли из-за обвала части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области.