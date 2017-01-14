На Закарпатье на автодорогу сошли 4 снежные лавины

Об этом передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, две снежные лавины сошли вблизи с. Деловое: в 20:00 13 января зафиксирован сход первой, объемом около 90 м3, а в 21:30 - второй лавины, объемом около 70 м3.

"Третья лавина, объемом около 30 м3 сошла вблизи с. Костылевка в 6:20 14 января. Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен", - говорится в сообщении.

В свою очередь, произошло схождение четвертой снежной лавины объемом около 90 м3 на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, возле с. Костылевка, вследствие чего была перекрыта одна полоса автодороги, а движение осуществлялось по другой полосе в реверсивном режиме.

Также отметим, что на расчистку дороги от снежной лавины направлен фронтальный погрузчик с филиала "Раховская ДЕД".

Кроме того, для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи автотранспорта на территории западных областей привлечено 402 единицы техники и 726 человек, из которых от ГСЧС - 14 единиц техники и 46 человек.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", для обеспечения проезда транспорта расчистки автодорог на территории Украины привлекли 1 547 единиц техники и 2 248 работников.