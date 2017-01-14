10:30 14.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На дорогах государственного значения в западных областях ограничили движение грузовиков - ФОТО

На всех автодорогах государственного значения в пределах Закарпатской области временно ограничили движение грузовиков в связи со сложными погодными условиями. 

На дорогах государственного значения в западных областях ограничили движение грузовиков - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба УГосЧС в Закарпатской области.

Как отмечается, заторов и пострадавших из-за непогоды не зафиксировано.

"На автодорогах области продолжается буксировка транспортных средств, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкие участки дорог. Для этого привлекли 11 единиц техники и 40 спасателей", - говорится в сообщении.

Также отметим, что на территории Ивано-Франковской области для этой категории транспорта ограничено движение при въезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого и Вишивского перевалов. 

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Киевской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков. 

 


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