На дорогах государственного значения в западных областях ограничили движение грузовиков - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба УГосЧС в Закарпатской области.

Как отмечается, заторов и пострадавших из-за непогоды не зафиксировано.

"На автодорогах области продолжается буксировка транспортных средств, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкие участки дорог. Для этого привлекли 11 единиц техники и 40 спасателей", - говорится в сообщении.

Также отметим, что на территории Ивано-Франковской области для этой категории транспорта ограничено движение при въезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого и Вишивского перевалов.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Киевской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков.