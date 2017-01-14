Мужчина скончался на Прикарпатье от переохлаждения

Об этом сообщает Управление ЧС Ивано-Франковской ОГА.

Как отмечается, к спасателям Коломыи поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской ЦРБ о том, что в результате общего переохлаждения умер неизвестный гражданин мужского пола.

На данный момент личность пока устанавливается.

Кроме того, в Рогатинскую ЦРБ обратился 58-летний житель с. Дычки, Рогатинского района, с диагнозом - обморожение обеих стоп. Обморожение получил 11 января.

Также добавим, что в этот же день в Рогатинскую ЦРБ поступил 35-летний гражданин, житель с. Пидгородье, Рогатинского района с диагнозом - обморожение 1-го и 2-й степеней пальцев обеих стоп нижних конечностей и кистей рук. Состояние пострадавшего удовлетворительное, помещен в травматологическое отделение Рогатинской ЦРБ.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", в Львовской области в результате переохлаждения погиб один человек.