Мать с двумя детьми пострадала при пожаре в Одесской области

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Одесской области.

Как отмечается, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Федосеевка произошло возгорание жилого дома. Спасатели ликвидировали пожар. В результате пожара пострадала мать и двое детей.

"Женщина получила ожоги 2-3-й степени, 50% поверхности тела и отравление продуктами горения. Дети получили ожоги 2-3-й степени, 60% поверхности тела и также отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

На данный момент пострадавшие доставлены в реанимационное отделение Окнянской центральной районной больницы. Состояние всех пострадавших крайне тяжелое.

Добавим, что огнем повреждены стены, потолок жилого дома и уничтожено домашнее имущество на общей площади 28 кв.м. Причина пожара - устанавливается.

Кроме того, благодаря оперативным действиям сотрудники ГосЧС спасли жилой дом. Также к ликвидации пожара привлекалась 1 единица пожарной техники и 3 человека личного состава.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Харькове пламенем объяло торговый павильон Горели канцелярские принадлежности, а также товары для домашних питомцев.