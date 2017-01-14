13:48 14.01.2017 | Происшествия | Новости
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Два трамвая столкнулись в Москве, шесть человек пострадали

На западе Москвы столкнулись два трамвая. В результате ДТП 6 человек пострадали, 5 из них пришлось госпитализировать.

Два трамвая столкнулись в Москве, шесть человек пострадали

Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Как отмечается, инцидент произошел возле дома № 6 на ул. Авиационной в районе Щукино. "Пятерых раненых пришлось госпитализировать, еще одному оказали помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

В свою очередь, очевидец столкновения двух трамваев на Авиационной улице на северо-западе Москвы выложил в сеть видео последствий аварии. Также отметим, что на записи видно трамваи, которые столкнулись, затор, который образовался в результате ДТП, а также машины МЧС и кареты "скорой помощи".

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", в Киеве мужчина попал под трамвай, вагон протащил его 30 метров. 

 


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