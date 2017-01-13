Во Франции из-за плохой погоды без света остались 190 тыс. человек

Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, , без света оказались 110 тысяч потребителей в Нормандии, 26 тысяч в Пикардии, 8 тысяч - в Землях Луары, 5 тысяч - в Нор-па-де-Кале, 4 тысячи - в Шампань-Арденнах.

"В большинстве случаев шквальные порывы ветра привели к падению деревьев и, как следствие, обрыву проводов электропередачи", - говорится в сообщении.

Также из-за непогоды оказалось прервано движение поездов между Парижем и Пикардией, приостановлено выполнение рейсов в аэропорту Бове, прибывающие самолеты направляются в Лилль.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Европе уже зафиксировано 73 смертельных случая от переохлаждения.