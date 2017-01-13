В Стамбуле обвалилось здание: есть жертвы

Так, по предварительным данным, в результате обвала здания погиб один человек, а также еще пятеро получили различные ранения. Об этом передают турецкие СМИ. Ряд авто скорой помощи и пожарных уже были были направлены в район инцидента.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Чернигов в декабре 2016 г. произошел обвал четырехэтажного общежития, расположенного на ул. Попудренко, 16 – сообщали в пресс-службе ГСЧС области. В результате обвала один человек погиб, а также семь человек были травмированы. По факту случившегося правоохранителями вскоре было открыто уголовное производство.