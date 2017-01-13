В США активисты угрожают сорвать инаугурацию Трампа

Об этом передает BBC.

Как отмечается, протестующие намерены блокировать все пункты пропуски к месту проведения инаугурации возле Капитолия и вдоль Пенсильвания-авеню. Кроме того, демонстранты угрожают сорвать проведение инаугурационного бала.

"Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране", - заявил организатор акции Дэвид Терстон.

В свою очередь, в Вашингтоне в день инаугурации Трампа 27 инициативных групп получили разрешения на проведение акций.

Также отметим, что церемонию посетят около 800 тыс. человек. Полиция заявила о готовности пресечь попытки срыва приведения Трампа к присяге.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", избранный президент СШ Дональд Трамп хочет самостоятельно написать свою инаугурационную речь, взяв за образец выступления бывших американских президентов Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.