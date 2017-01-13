В результате ДТП в Черновицкой области погибли 4 человека

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Поздно вечером 12 января на объездной дороге вблизи с. Чагор Глыбоцкого района Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четверо людей погибли и еще четверо человек были травмированы", - говорится в сообщении.

Отметим, водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер".

В результате ДТП в Черновицкой области водитель и 3 пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

Кроме того, водителя микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" и 3 пассажиров с травмами различной тяжести госпитализировали в лечебное учреждение города Черновцы.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", во Львовской области в пятницу утром, 13 января перевернулся рейсовый автобус.