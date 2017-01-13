13:15 13.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Детройте горит автовокзал - ВИДЕО

В американском штате Мичиган в городе Детройт в пятницу, 13 января, прогремел взрыв.

В Детройте горит автовокзал - ВИДЕО

После чего возник масштабный пожар. Тут горит автовокзал.

Как сообщает Motor City Muckraker, в результате инцидента обвалились четыре автобусных терминала, а затем загорелись и автобусы.

По неподтвержденным данным, пожар нанес значительные повреждения и терминалу, который частично обрушился, и прилегающим постройкам.

В настоящее время пожарная служба города перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту пожара.

На место происшествия прибыли пожарные и эксперты для установления причин возгорания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах в четверг, 12 января, горело здание спортивного клуба В-tone. Пожар возник в двухэтажном здании по улице Заливная. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание началось около десяти часов утра.


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