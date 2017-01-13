В Дамаске произошла серия взрывов, шесть человек погибли

Как сообщает Reuters серия взрывов произошла в районе военного аэродрома. Речь идет об аэродроме Меззе.

Туда направлено большое количество машин скорой помощи, однако точных данных о пострадавших или погибших пока нет. По данным журналистов издания, это авиабаза считается важнейшим стратегическим объектом и используется, в основном, элитными отрядами сирийской республиканской гвардии.

Также региональные военные эксперты и высокопоставленные источники в Сирийской армии полагают, что это мог быть авианалет Израильской авиации.

Еще один взрыв прогремел рядом со спорткомплексом в районе Кафрсус. По предварительным данным тут погибли шесть человек. Десятки человек получили ранения.

Сотрудник полиции на месте происшествия сообщил, что взрыв осуществил террорист смертник. На входе в спорткомплекс полицейские заметили мужчину, который пытался пройти к безопасному перекрестку с другой стороны от комплекса. Когда его окликнули, он побежал, а когда понял, что бежать смысла нет, он взорвал заминированный пояс на себе у входа, где было много людей, − пояснили полицейские.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, район, в котором находится российское посольство в сирийском городе Дамаск, обстреляли из минометов. Одна из мин взорвалась в непосредственной близости от поста внешней охраны дипломатической миссии. Еще одна мина взорвалась недалеко от входа в консульский отдел.