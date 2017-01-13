Россия привела в готовность ракетную систему С-400 в оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа ВС России.

"Зенитный ракетный полк, вооруженный системой С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму...Система ПВО С-400 "Триумф" поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году", - говорится в сообщении.

С-400 "Триумф" - российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.

Как отмечается, ракетная система С-400 предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", генеральная Ассамблея Организации объединенных наций в понедельник, 19 декабря, приняла украинскую резолюцию по Крыму.