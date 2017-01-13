13:37 13.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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НАБУ открыло дело против Гонтаревой и Ворушилина

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное следствие против сотрудников Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физлиц. 
 

НАБУ открыло дело против Гонтаревой и Ворушилина

Об этом сообщает прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко на своей странице в Facebook.

"На основании моего рапорта НАБУ начало расследование деятельности Гонтаревой и Ворушилина!", - написал Куценко.  

Согласно его словам, сотрудники указанных ведомств намеренно занижали стоимость активов обанкротившихся банков с целью дальнейшей продажи их подконтрольным субъектам.

Кроме того, пресс-служба Нацбанка на странице регулятора в Facebook заявила о том, что НБУ не получал никаких документов относительно открытия указанного уголовного дела, подчеркнув, что оценка активов ликвидируемых банков не относится к компетенции Нацбанка.

"НБУ не получал каких-либо документов об открытии уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ при проведении оценки активов ликвидируемых банков", - заявила пресс-служба.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Киевский суд обязал детективов Национального антиконституционного бюро Украины открыть уголовное дело и расследовать регистрацию Александра Онищенко кандидатом в депутаты Верховной Рады на выборах 2014.

 


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