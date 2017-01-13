01:30 13.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Волыни перевернулся автобус, погиб один человек - ФОТО

В Волынской области в четверг, 12 января, рейсовый автобус сообщением "Луцк-Любешов-Цир" врезался в электроопору.

На Волыни перевернулся автобус, погиб один человек - ФОТО

В результате аварии погиб один из пассажиров. Еще четверых с травмами различной степени скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба областной Национальной полиции, за рулем автобуса находился 59-летний житель. По всей видимости он не справился с управлением и в итоге его машина столкнулся с электроопорой.

После удара транспортное средство съехало в кювет. Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в Николаеве на ходу загорелась маршрутка. Горела панель приборов. И итоге существовала угроза распространения огня по всему салону.


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