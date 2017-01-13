12:54 13.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине перевернулся автобус с пассажирами

Во Львовской области в пятницу утром, 13 января, перевернулся рейсовый автобус.

На Львовщине перевернулся автобус с пассажирами

В салоне машины на момент аварии находилось 15 пассажиров. К счастью никто из них не пострадал. Как сообщает пресс-служба полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти утра на автодороге Львов - Луцк вблизи села Печихвосты Каменка-Бугского района.

Рейсовый автобус, котрый двигался по маршруту Львов-Радехов, съехал в кювет и перевернулся. Как пояснил водитель автобуса, в машине заклинило руль. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Хмельницкий пассажирский автобус столкнулся с автомобилем "Жигули". В результате аварии семь человек получили травмы различной степени тяжести.


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