ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Хмельницком

Об этом сообщила патрульна полиция города Хмельницкий.

Как отмечается, ДТП произошло на улице Каменецкая.

"Столкнулись автомобиль ВАЗ и микроавтобус-маршрутка номер 41", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на место происшествия приехали семь карет "скорой".

Согласно информации патрульных, травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Рогу (Днепропетровская область) столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы семь человек.