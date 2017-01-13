09:25 13.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100157795:labazovych

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Хмельницком

В городе Хмельницком пассажирский автобус столкнулся с автомобилем "Жигули". В результате ДТП семь человек получили травмы различной степени тяжести.

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Хмельницком

Об этом сообщила патрульна полиция города Хмельницкий.

Как отмечается, ДТП произошло на улице Каменецкая.

"Столкнулись автомобиль ВАЗ и микроавтобус-маршрутка номер 41", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на место происшествия приехали семь карет "скорой".

Согласно информации патрульных, травмы различной степени тяжести получили 7 человек.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Рогу (Днепропетровская область) столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы семь человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив