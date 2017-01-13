ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Хмельницком

В городе Хмельницком пассажирский автобус столкнулся с автомобилем "Жигули". В результате ДТП семь человек получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщила патрульна полиция города Хмельницкий.
Как отмечается, ДТП произошло на улице Каменецкая.
"Столкнулись автомобиль ВАЗ и микроавтобус-маршрутка номер 41", - говорится в сообщении.
В свою очередь, на место происшествия приехали семь карет "скорой".
Согласно информации патрульных, травмы различной степени тяжести получили 7 человек.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Рогу (Днепропетровская область) столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы семь человек.