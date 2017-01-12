В Сумах горело здание спортклуба В-tone - ФОТО, ВИДЕО

Спасателям пришлось эвакуировать посетители и персонал спортивного клуба. Всего на момент возгорания в здании находилось около 20 человек.
Вместе с тем из-за сильного задымления пришлось также эвакуировать около 1300 учеников школы, которая расположена рядом с клубом. Сотрудники ГосЧС уже к часу дня ликвидировали пожар, которых распространился на площади в 1400 квадратных метров.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 января в одном из трамваев Киева произошел пожар. Пострадавших по итогам возгорания среди граждан нет.