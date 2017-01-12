В Сумах горело здание спортклуба В-tone - ФОТО, ВИДЕО

Пожар возник в двухэтажном здании по улице Заливная. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, возгорание началось около десяти часов утра.

При этом первым огонь на крыше клуба заметил охранник автостоянки. До приезда пожарных огонь охватил все здание.

Спасателям пришлось эвакуировать посетители и персонал спортивного клуба. Всего на момент возгорания в здании находилось около 20 человек.

Вместе с тем из-за сильного задымления пришлось также эвакуировать около 1300 учеников школы, которая расположена рядом с клубом. Сотрудники ГосЧС уже к часу дня ликвидировали пожар, которых распространился на площади в 1400 квадратных метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 января в одном из трамваев Киева произошел пожар. Пострадавших по итогам возгорания среди граждан нет.