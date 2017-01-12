В Сербии пассажирский поезд столкнулся с грузовым, пострадали 22 человека

В результате аварии пострадало 22 человека. Как сообщает местные СМИ, авария произошла неподалеку от города Нови-Сад.

Пассажирский поезд на скорости 15 километров в час протаранил задний вагон товарного состава. По предварительным данным, сам машинист при столкновении не пострадал.

Однако тяжелые ранения получили четыре человека. Еще 18 пассажиров получили незначительные травмы.

Всех пострадавших были доставлены в ближайшее отделение больницы на поезде, поскольку к месту, где произошел инцидент, машины подъехать для эвакуации людей не смогли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области в воскресенье вечером, 4 декабря, пассажирский поезд сообщением Москва – Хмельницкий столкнулся с грузовиком КамАЗ. Инцидент произошел возле села Щиборивка Красиловского района на железнодорожном переезде. К счастью, в результате столкновения никто из людей не пострадал.