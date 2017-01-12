11:31 12.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве горела маршрутка горела в Николаеве

В четверг утром, 12 января, в Николаеве на ходу загорелась маршрутка.

В Николаеве горела маршрутка горела в Николаеве

Горела панель приборов. И итоге существовала угроза распространения огня по всему салону.

Однако, к счастью никто из пассажиров во время пожара не пострадал. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, спасатели получили информацию и пожаре около семи часов утра.

Им позвонил сам водитель маршрутного такси, которое двигалось по маршруту 112, в районе улицы Софиевка Центрального района города.

Водителя увидел дым во время движения, остановил машину и вывел всех пассажиров на улицу. Спасателям удалось потушить огонь до его дальнейшего распространения.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Николаевом в среду, 11 января, произошло столкновение двух больших машин. Неподалеку от Зайчевского фура врезалась в военный грузовик, который вез топливо. К счастью во время аварии никто не пострадал.


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