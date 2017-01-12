Прокуратура Киева разоблачила полицейского на вымогательстве 3, 5 тыс. долларов

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве требовал от гражданина 3500 долларов США за содействие в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе следственных действий задокументирован факт получения стражем взятки в несколько этапов. Во время передачи последней части оговоренной суммы в размере 2200 долларов оперуполномоченного задержали.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, как к сообщал ранее "Ура-Информ", в Киеве полиция задержала ректора одного из высших учебных заведений.