14:05 12.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Прокуратура Киева разоблачила полицейского на вымогательстве 3, 5 тыс. долларов

Следователи прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками столичного управления Национальной полиции задержали на вымогательстве денежных средств работника столичного главка полиции. 
 

Прокуратура Киева разоблачила полицейского на вымогательстве 3, 5 тыс. долларов

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве требовал от гражданина 3500 долларов США за содействие в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе следственных действий задокументирован факт получения стражем взятки в несколько этапов. Во время передачи последней части оговоренной суммы в размере 2200 долларов оперуполномоченного задержали.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. 

Напомним, как к сообщал ранее "Ура-Информ", в Киеве полиция задержала ректора одного из высших учебных заведений.

 


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