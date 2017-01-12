10:45 12.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пограничники обнаружили у россиянина холодное оружие

В пункте пропуска "Бачевск" пограничники обнаружили холодное оружие в машине гражданина РФ, которое он пытался незаконно перевезти через госграницу. 

Пограничники обнаружили у россиянина холодное оружие

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, в пункте пропуска "Бачевск" во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки "Toyota", на котором гражданин России покидал Украину, пограничники обнаружили в багажном отделении автомобиля охотничий нож.

Кроме того, пограничники Львовского отряда также обнаружили нож в салоне автомобиля "Фольксваген", который гражданин Украины пытался незаконно перевезти в соседнюю страну через пункт пропуска "Угринов".

В свою очередь, охотничий нож пограничники Мостиского отряда обнаружили у гражданина Польши.

"Мужчина скрыл холодное оружие под сиденьем салона автомобиля "Вольво", на котором возвращался из Украины через пункт пропуска "Краковец", - говорится в сообщении. 

Отметим, что на правонарушителей составлены соответствующие административные материалы. Оружие изъяли, о выявленных правонарушениях сообщили сотрудникам полиции.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее правоохранители выявили склад оружия в квартире столичного жителя.


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