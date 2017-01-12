Нацполиция начала производство из-за инциндента в Лукьяновском СИЗО

Об этом сообщает пресс-служба киевского ГУ.

Как отмечается, заключенный, нанесший себе травму, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. После этого, его под конвоем доставили в следственный изолятор.

В настоящее время полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины.

"Санкции этой статьи предусматривают штраф до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", заключенные Лукьяновского СИЗО, после доставки их из зала суда, напали на конвой.