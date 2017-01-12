На Волыни автобус врезался в электроопору: погиб водитель

Водитель данного транспортного средства погиб, а также четверо пассажиров получили травмы. Об этом передали в пресс-службе полиции области. Так, авария произошла 11-го января примернот в 21 ч.

За рулем данного автобуса был 59-летний житель. Водитель не справился с управлением и въехал в электроопору, а после этого автобус съехал в кювет. В результате данного ДТП водитель погиб прямо на месте, а еще четверо пассажиров получили телесные повреждения.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Николаев маршрутка загорелась прямо на ходу.