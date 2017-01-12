На Львовщине от переохлаждения погиб один человек

За прошедшие сутки, среду, 11 января, в Львовской области в результате переохлаждения погиб один человек.
Шесть человек с обморожениями скорая помощь увезла в больницу. Как сообщает пресс-служба Государственного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, по предварительным данным, в течение прошедшего дня в Сокальском районе госпитализирован один человек.
В Жолковском районе в больницу попали два человека, в Яворивскойм - один человек умер, в Жидачевском в больнице находится один человек, в Самбирском район - один человек госпитализирован и в городе Новый Раздел также в больнице находится один человек.
Напомним, двадцать один человек погиб от переохлаждения с начала 2017 года в шести областях Украины.
Как сообщал УРА-Информ, в Одесской области по дороге к родственникам умер пограничник. Врачи установили смерть от переохлаждения.