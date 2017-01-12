Малайзия выслала в Индонезию студентов из-за связанных с "ИГ" изображений

Полиция Малайзии депортировала на родину восемь индонезийских студентов после того, как на телефоне одного из них нашли изображения, имеющие отношение к террористической группировке "Исламское государство".
Об этом сообщает Синьхуа.
Как отмечается, Сстудентов задержали на границе с Сингапуром.
"На телефоне в одного из студентов нашли связанные с "ИГ" фотографии, в том числе изображения самодельного взрывного устройства, изготовленного из ботинка", - говорится в сообщении.
Правоохранители после допроса сообщили, что изображение попало на телефон с группового чата в мессенджере WhatsApp. С какой целью подозреваемые намеревались прибыть в Сингапур, пока неизвестно.
Отметим также, что в Малайзии студенты из Индонезии находились с 4 января, чтобы воспользоваться медицинскими услугами, узнать об образовательной системе и провести несколько дней в регионе Патани. На родину студентов отправили на пароме.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Европоле рассказали о том, что террористы "Исламского государства" изменили свою тактику.