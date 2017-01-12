09:10 12.01.2017 | Происшествия | Новости
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Малайзия выслала в Индонезию студентов из-за связанных с "ИГ" изображений

Полиция Малайзии депортировала на родину восемь индонезийских студентов после того, как на телефоне одного из них нашли изображения, имеющие отношение к террористической группировке "Исламское государство".

Малайзия выслала в Индонезию студентов из-за связанных с

Об этом сообщает Синьхуа.

Как отмечается, Сстудентов задержали на границе с Сингапуром.

"На телефоне в одного из студентов нашли связанные с "ИГ" фотографии, в том числе изображения самодельного взрывного устройства, изготовленного из ботинка", - говорится в сообщении.

Правоохранители после допроса сообщили, что изображение попало на телефон с группового чата в мессенджере WhatsApp. С какой целью подозреваемые намеревались прибыть в Сингапур, пока неизвестно. 

Отметим также, что в Малайзии студенты из Индонезии находились с 4 января, чтобы воспользоваться медицинскими услугами, узнать об образовательной системе и провести несколько дней в регионе Патани. На родину студентов отправили на пароме.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Европоле рассказали о том, что террористы "Исламского государства" изменили свою тактику.


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