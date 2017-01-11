Во Львове столкнулись две иномарки, погиб один человека

В результате аварии погиб один человек. Еще двоих скорая помощь увезла в Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, дорожно-транспортное происшествие произошло около десяти часов вечера на углу улиц Мазепы и Замарстиновской.

Тут "BMW 530" по неизвестным пока причинам врезался в "Ford Fiesta". За рулем обеих иномарок находились местные жители. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, на столичном мосту Патона во вторник, 10 января, произошла крупная авария. Тут столкнулись сразу три автомобиля. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.