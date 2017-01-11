В частном доме в Мелитополе прогремел взрыв

В результате взрыва пострадал один человек. Как сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, инцидент произошел около пяти часов вечера на улице Королева. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, установили, что взрыв произошел в отдельно стоящей летней кухне одного из частных домов.

При этом взрывной волной полностью разрушено небольшое помещение. По предварительной версии причиной взрыва стала воздушно-газовая смесь в результате неосторожного обращения с отоплением.

Спасатели вытащили из под обломков местного жителя, а скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 9 января в городе сумы в девятиэтажном жилом доме прогремел взрыв. В одной из квартир взорвался газ. В результате инцидента пострадал 25-ти летний хозяин квартиры.