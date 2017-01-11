12:28 11.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100157651:labazovych

Таксиста убили в Житомирской области

В Житомирской области полиция устанавливает обстоятельства убийства таксиста, тело которого было обнаружено вечером во Коростенском районе. 

Таксиста убили в Житомирской области

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

Отмечается, что сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти в одном из сел Коростенского района поступило в местный отдел полиции.

"На теле погибшего 54-летнего водителя службы такси, было обнаружено несколько колото-резаных ран", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время отработки района автомобиль убитого с механическими повреждениями полицейские нашли на обочине автодороги неподалеку с. Мединовка.

В вою очередь, сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее полиция задержала двух подозреваемых в убийстве 27-летнего жителя Коростеня Житомирской области, который таксовал в городе. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив