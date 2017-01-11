Таксиста убили в Житомирской области

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

Отмечается, что сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти в одном из сел Коростенского района поступило в местный отдел полиции.

"На теле погибшего 54-летнего водителя службы такси, было обнаружено несколько колото-резаных ран", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время отработки района автомобиль убитого с механическими повреждениями полицейские нашли на обочине автодороги неподалеку с. Мединовка.

В вою очередь, сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее полиция задержала двух подозреваемых в убийстве 27-летнего жителя Коростеня Житомирской области, который таксовал в городе.