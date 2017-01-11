Под Николаевом фура столкнулась военным грузовиком - ФОТО

Неподалеку от Зайчевского фура врезалась в военный грузовик, который вез топливо. К счастью во время аварии никто не пострадал.

Как сообщает местное издание "Преступности. НЕТ", водитель Renault Magnum не справился с управлением и в итоге его машина выехала на полосу встречного движения, где в это время ему на встречу двигался армейский грузовик, перевозивший топливо.

При этом по данным очевидцев, водитель военного грузовика, пытаясь уйти от лобового столкновения, вывернул руль в сторону, и, как следствие, грузовик слетел с дороги в кювет.

Однако, судя по повреждениям Magnum, можно предположить, что автомобили все же столкнулись, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник поздно вечером, 10 января, во Львове, столкнулись две иномарки. В результате аварии погиб один человек. Еще двоих скорая помощь увезла в Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи.