Гранату изъяли у мужчины на автовокзале Мариуполя

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Как отмечается, мужчина с гранатой планировал из Мариуполя выехать в Николаевскую область на суд, где в отношении него рассматриваются административные материалы за злостное неповиновение законным требованиям полицейского.

В свою очередь, правоохранители Центрального отдела полиции, несущие службу по обеспечению общественной безопасности на автовокзале, боеприпас изъяли.

"Забыл выложить", - сообщил мужчина.

Как стало известно правоохранителям мужчина следовал через Мариуполь в николаевский суд. Боеприпас будет направлен на экспертизу.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Лубнах на дверях квартиры 41-летнего мужчины обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1.