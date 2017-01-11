Число жертв морозов в Европе превысило 60

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, в результате морозов в Европе погибают в основном представители уязвимых слоев населения - бездомные и беженцы.

"Не менее восьми человек умерли в Сербии, Албании и Македонии после того, как остались без отопления в отрезанных снегопадами отдаленных районах", - говорится в сообщении.

В результате, с прошлой недели в Европе погиб 61 человек.

Отметим также, что в Польше за минувшие сутки погибли 6 человек. Кроме того, о шести жертвах за последние дни сообщили в Румынии.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", жертвами сильных морозов в Европе стали по меньшей мере 40 человек.