10:51 11.01.2017 | Происшествия | Новости
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Число жертв морозов в Европе превысило 60

В результате сильных морозов в странах Европы зафиксировано более 60 смертей от переохлаждения. Больше всего погибло в Польше.

Число жертв морозов в Европе превысило 60

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, в результате морозов в Европе погибают в основном представители уязвимых слоев населения - бездомные и беженцы.

"Не менее восьми человек умерли в Сербии, Албании и Македонии после того, как остались без отопления в отрезанных снегопадами отдаленных районах", - говорится в сообщении.

В результате, с прошлой недели в Европе погиб 61 человек.

Отметим также, что в Польше за минувшие сутки погибли 6 человек. Кроме того, о шести жертвах за последние дни сообщили в Румынии.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", жертвами сильных морозов в Европе стали по меньшей мере 40 человек.


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