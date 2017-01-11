Автозак с 11 заключенными перевернулся под Запорожьем

Об этом сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова.

Согласно ее словам, авария произошла из-за плохой дорожной обстановки.

"Водитель автозака не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части и перевернулся", - говорится в сообщении. Всех заключенных пересадили и перевезли в пункт назначения.

По словам председателя независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолия Сидоренко, в результате ДТП закрытый перелом-вывих плечевого сустава получил один заключенный, ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Колумбии ждут принятия законопроекта об амнистии партизан, который освободит около 4 тысяч заключенных сторонников революционных вооруженных сил Колумбии.