08:32 10.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Сирии прогремел мощный взрыв, есть погибшие

В ночь на вторник, 10 января, в городе Камышлы на северо-востоке Сирии прогремел мощный взрыв.

В Сирии прогремел мощный взрыв, есть погибшие

В результате инцидента один человек погиб. Еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Al-Masdar News. По данным издания, в одном из центральных районов города было приведено в действие взрывное устройство, которое было закреплено на автомашине.

Точное количество жертв и пострадавших сейчас устанавливается. На место инцидента прибыли бригады скорой помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Багдаде прогремели два взрыва. В результате второго взрыва в Багдаде погибли семь человек.


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