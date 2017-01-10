В Сирии прогремел мощный взрыв, есть погибшие

В ночь на вторник, 10 января, в городе Камышлы на северо-востоке Сирии прогремел мощный взрыв.
В результате инцидента один человек погиб. Еще несколько человек получили ранения.
Об этом сообщает Al-Masdar News. По данным издания, в одном из центральных районов города было приведено в действие взрывное устройство, которое было закреплено на автомашине.
Точное количество жертв и пострадавших сейчас устанавливается. На место инцидента прибыли бригады скорой помощи.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Багдаде прогремели два взрыва. В результате второго взрыва в Багдаде погибли семь человек.